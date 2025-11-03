PLURcoin (PLUR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

PLURcoin (PLUR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PLUR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PLUR valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PLUR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PLURcoin (PLUR) piaci információk

Piaci érték $ 188.75K$ 188.75K $ 188.75K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M Forgalomban lévő készlet 1.10B 1.10B 1.10B Teljes tokenszám 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

A(z) PLURcoin jelenlegi piaci plafonja $ 188.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PLUR keringésben lévő tokenszáma 1.10B, és a teljes tokenszám 56097013924.83797. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.65M.