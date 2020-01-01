Plume USD (PUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Plume USD (PUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Plume USD (PUSD) tokennel kapcsolatos információk Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem. Hivatalos webhely: https://pusd.plume.org/ Fehér könyv: https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd Vásárolj most PUSD tokent!

Plume USD (PUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Plume USD (PUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.35M $ 14.35M $ 14.35M Teljes tokenszám: $ 14.35M $ 14.35M $ 14.35M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.35M $ 14.35M $ 14.35M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.35M $ 14.35M $ 14.35M Minden idők csúcspontja: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Minden idők mélypontja: $ 0.981207 $ 0.981207 $ 0.981207 Jelenlegi ár: $ 0.999599 $ 0.999599 $ 0.999599 További tudnivalók a(z) Plume USD (PUSD) áráról

Plume USD (PUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Plume USD (PUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUSD token élő árfolyamát!

PUSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PUSD kapcsán? PUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PUSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

