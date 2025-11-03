Plume Staked ETH (PETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,677.12 24h alacsony $ 3,846.53 24h magas Minden idők csúcspontja $ 4,947.99 Legalacsonyabb ár $ 3,366.9 Árváltozás (1H) -2.06% Árváltozás (1D) -3.98% Árváltozás (7D) -12.09%

Plume Staked ETH (PETH) valós idejű ár: $3,662.67. Az elmúlt 24 órában, a(z)PETH legalacsonyabb ára $ 3,677.12, legmagasabb ára pedig $ 3,846.53 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PETH valaha volt legmagasabb ára $ 4,947.99, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,366.9 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PETH változása a következő volt: -2.06% az elmúlt órában, -3.98% az elmúlt 24 órában, és -12.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Plume Staked ETH (PETH) piaci információk

Piaci érték $ 182.07K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 182.07K Forgalomban lévő készlet 49.71 Teljes tokenszám 49.70939296190263

A(z) Plume Staked ETH jelenlegi piaci plafonja $ 182.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PETH keringésben lévő tokenszáma 49.71, és a teljes tokenszám 49.70939296190263. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 182.07K.