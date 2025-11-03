TőzsdeDEX+
A(z) élő Plume Staked ETH ár ma 3,662.67 USD. Kövesd nyomon a(z) PETH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PETH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Plume Staked ETH Ár (PETH)

$3,662.67
-3.90%1D
-3.90%1D
mexc
Plume Staked ETH (PETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 3,677.12
24h alacsony
24h alacsony
$ 3,846.53
24h magas
24h magas

$ 3,677.12
$ 3,677.12$ 3,677.12

$ 3,846.53
$ 3,846.53$ 3,846.53

$ 4,947.99
$ 4,947.99$ 4,947.99

$ 3,366.9
$ 3,366.9$ 3,366.9

-2.06%

-3.98%

-12.09%

-12.09%

Plume Staked ETH (PETH) valós idejű ár: $3,662.67. Az elmúlt 24 órában, a(z)PETH legalacsonyabb ára $ 3,677.12, legmagasabb ára pedig $ 3,846.53 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PETH valaha volt legmagasabb ára $ 4,947.99, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,366.9 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PETH változása a következő volt: -2.06% az elmúlt órában, -3.98% az elmúlt 24 órában, és -12.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Plume Staked ETH (PETH) piaci információk

$ 182.07K
$ 182.07K$ 182.07K

--
----

$ 182.07K
$ 182.07K$ 182.07K

49.71
49.71 49.71

49.70939296190263
49.70939296190263 49.70939296190263

A(z) Plume Staked ETH jelenlegi piaci plafonja $ 182.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PETH keringésben lévő tokenszáma 49.71, és a teljes tokenszám 49.70939296190263. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 182.07K.

Plume Staked ETH (PETH) árelőzmények USD

A(z) Plume Staked ETHUSD mai árváltozása a következő volt: $ -151.970518988725.
A(z) Plume Staked ETH USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -670.3132945740.
A(z) Plume Staked ETH USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -602.9227304430.
A(z) Plume Staked ETH USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +21.6858684093117.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -151.970518988725-3.98%
30 nap$ -670.3132945740-18.30%
60 nap$ -602.9227304430-16.46%
90 nap$ +21.6858684093117+0.60%

Mi a(z) Plume Staked ETH (PETH)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Plume Staked ETH árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Plume Staked ETH (PETH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Plume Staked ETH (PETH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Plume Staked ETH rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Plume Staked ETH árelőrejelzését most!

PETH helyi valutákra

Plume Staked ETH (PETH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Plume Staked ETH (PETH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PETH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Plume Staked ETH (PETH)

Mennyit ér ma a(z) Plume Staked ETH (PETH)?
A(z) élő PETH ár a(z) USD esetében 3,662.67 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PETH ára a(z) USD esetében?
A(z) PETH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 3,662.67. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Plume Staked ETH piaci plafonja?
A(z) PETH piaci plafonja $ 182.07K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PETH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PETH keringésben lévő tokenszáma 49.71 USD.
Mi volt a(z) PETH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PETH mindenkori legmagasabb ára 4,947.99 USD.
Mi volt a(z) PETH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PETH mindenkori legalacsonyabb ára 3,366.9 USD.
Mekkora a(z) PETH kereskedési volumene?
A(z) PETH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PETH ára emelkedni fog idén?
A(z) PETH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PETH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Plume Staked ETH (PETH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést.

