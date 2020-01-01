PlinkoIncinerator (PLINC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PlinkoIncinerator (PLINC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PlinkoIncinerator (PLINC) tokennel kapcsolatos információk Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features. Hivatalos webhely: https://plinkoincinerator.com/ Vásárolj most PLINC tokent!

PlinkoIncinerator (PLINC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PlinkoIncinerator (PLINC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.91K $ 7.91K $ 7.91K Teljes tokenszám: $ 997.10M $ 997.10M $ 997.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.10M $ 997.10M $ 997.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.91K $ 7.91K $ 7.91K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) PlinkoIncinerator (PLINC) áráról

PlinkoIncinerator (PLINC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PlinkoIncinerator (PLINC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PLINC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PLINC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PLINC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PLINC token élő árfolyamát!

PLINC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PLINC kapcsán? PLINC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PLINC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

