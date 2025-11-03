Plazzy the dog (PLAZZY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) -0.02% Árváltozás (7D) +0.04% Árváltozás (7D) +0.04%

Plazzy the dog (PLAZZY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PLAZZY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PLAZZY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PLAZZY változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -0.02% az elmúlt 24 órában, és +0.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Plazzy the dog (PLAZZY) piaci információk

Piaci érték $ 642.17K$ 642.17K $ 642.17K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 642.17K$ 642.17K $ 642.17K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Plazzy the dog jelenlegi piaci plafonja $ 642.17K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PLAZZY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 642.17K.