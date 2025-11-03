TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Plazzy the dog ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PLAZZY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PLAZZY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Plazzy the dog ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PLAZZY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PLAZZY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PLAZZY

PLAZZY árinformációk

Mi a(z) PLAZZY

PLAZZY hivatalos webhely

PLAZZY tokenomikai adatai

PLAZZY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Plazzy the dog Logó

Plazzy the dog Ár (PLAZZY)

Nem listázott

1 PLAZZY-USD élő ár:

$0.00064217
$0.00064217$0.00064217
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Plazzy the dog (PLAZZY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:16:23 (UTC+8)

Plazzy the dog (PLAZZY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-0.02%

+0.04%

+0.04%

Plazzy the dog (PLAZZY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PLAZZY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PLAZZY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PLAZZY változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -0.02% az elmúlt 24 órában, és +0.04% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Plazzy the dog (PLAZZY) piaci információk

$ 642.17K
$ 642.17K$ 642.17K

--
----

$ 642.17K
$ 642.17K$ 642.17K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Plazzy the dog jelenlegi piaci plafonja $ 642.17K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PLAZZY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 642.17K.

Plazzy the dog (PLAZZY) árelőzmények USD

A(z) Plazzy the dogUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Plazzy the dog USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Plazzy the dog USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Plazzy the dog USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.02%
30 nap$ 0--
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Plazzy the dog (PLAZZY)

Plazzy the dog ($PLAZZY) — the first dog born in the Plasma network. A symbol of loyalty to the blockchain and a fun mascot of decentralization. When Plasma was just launching, the network was empty and quiet. But decentralization cannot tolerate loneliness — and the blocks decided to give birth to the first meme dog. Thus, Plazzy was born: a digital dog created from transactions, gas, and memes.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Plazzy the dog (PLAZZY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Plazzy the dog árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Plazzy the dog (PLAZZY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Plazzy the dog (PLAZZY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Plazzy the dog rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Plazzy the dog árelőrejelzését most!

PLAZZY helyi valutákra

Plazzy the dog (PLAZZY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Plazzy the dog (PLAZZY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PLAZZY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Plazzy the dog (PLAZZY)

Mennyit ér ma a(z) Plazzy the dog (PLAZZY)?
A(z) élő PLAZZY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PLAZZY ára a(z) USD esetében?
A(z) PLAZZY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Plazzy the dog piaci plafonja?
A(z) PLAZZY piaci plafonja $ 642.17K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PLAZZY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PLAZZY keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) PLAZZY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PLAZZY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) PLAZZY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PLAZZY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PLAZZY kereskedési volumene?
A(z) PLAZZY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PLAZZY ára emelkedni fog idén?
A(z) PLAZZY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PLAZZY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:16:23 (UTC+8)

Plazzy the dog (PLAZZY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,627.93
$107,627.93$107,627.93

-2.25%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,726.84
$3,726.84$3,726.84

-3.28%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.10
$177.10$177.10

-3.63%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0587
$1.0587$1.0587

-16.10%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,627.93
$107,627.93$107,627.93

-2.25%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,726.84
$3,726.84$3,726.84

-3.28%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.10
$177.10$177.10

-3.63%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.83
$83.83$83.83

-5.38%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4290
$2.4290$2.4290

-2.83%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0395
$0.0395$0.0395

-21.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05611
$0.05611$0.05611

+180.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10767
$0.10767$0.10767

+30.33%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002020
$0.000000002020$0.000000002020

+364.36%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005730
$0.00005730$0.00005730

+56.51%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000500
$0.000000000500$0.000000000500

+28.53%

Cryvantis Logó

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0002447
$0.0002447$0.0002447

+27.91%