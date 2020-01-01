Plaza BondETH (BONDETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Plaza BondETH (BONDETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Plaza BondETH (BONDETH) tokennel kapcsolatos információk Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Hivatalos webhely: https://app.plaza.finance/ Vásárolj most BONDETH tokent!

Plaza BondETH (BONDETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Plaza BondETH (BONDETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 614.85K $ 614.85K $ 614.85K Teljes tokenszám: $ 6.25K $ 6.25K $ 6.25K Keringésben lévő tokenszám: $ 6.25K $ 6.25K $ 6.25K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 614.85K $ 614.85K $ 614.85K Minden idők csúcspontja: $ 101.1 $ 101.1 $ 101.1 Minden idők mélypontja: $ 49.39 $ 49.39 $ 49.39 Jelenlegi ár: $ 98.43 $ 98.43 $ 98.43 További tudnivalók a(z) Plaza BondETH (BONDETH) áráról

Plaza BondETH (BONDETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Plaza BondETH (BONDETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BONDETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BONDETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BONDETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BONDETH token élő árfolyamát!

BONDETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BONDETH kapcsán? BONDETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BONDETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

