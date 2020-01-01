Plata Network (PLATA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Plata Network (PLATA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Plata Network (PLATA) tokennel kapcsolatos információk Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community! Hivatalos webhely: https://multiversx.com/ecosystem/project/plata-network Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1Tj0MsKKVXnzrt4WvXSJ75N50CBCxfgeh/view Vásárolj most PLATA tokent!

Plata Network (PLATA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Plata Network (PLATA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 33.63K $ 33.63K $ 33.63K Teljes tokenszám: $ 510.00M $ 510.00M $ 510.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 366.07M $ 366.07M $ 366.07M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 46.86K $ 46.86K $ 46.86K Minden idők csúcspontja: $ 0.01050666 $ 0.01050666 $ 0.01050666 Minden idők mélypontja: $ 0.00007084 $ 0.00007084 $ 0.00007084 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Plata Network (PLATA) áráról

Plata Network (PLATA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Plata Network (PLATA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PLATA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PLATA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PLATA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PLATA token élő árfolyamát!

PLATA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PLATA kapcsán? PLATA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PLATA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

