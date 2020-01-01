Plants VS Ronke (PVR) tokenomikai adatai

Plants VS Ronke (PVR) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Plants VS Ronke (PVR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Plants VS Ronke (PVR) tokennel kapcsolatos információk

Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn.

Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs.

Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.

Hivatalos webhely:
https://pvr.ronencoin.tech/

Plants VS Ronke (PVR) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Plants VS Ronke (PVR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 212.47K
$ 212.47K$ 212.47K
Teljes tokenszám:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 251.26M
$ 251.26M$ 251.26M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 253.68K
$ 253.68K$ 253.68K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.01016038
$ 0.01016038$ 0.01016038
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.0008456
$ 0.0008456$ 0.0008456

Plants VS Ronke (PVR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Plants VS Ronke (PVR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PVR tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PVR token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PVR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PVR token élő árfolyamát!

PVR árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PVR kapcsán? PVR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

