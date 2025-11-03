Plantfun (PLANTFUN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000687 $ 0.00000687 $ 0.00000687 24h alacsony $ 0.0000072 $ 0.0000072 $ 0.0000072 24h magas 24h alacsony $ 0.00000687$ 0.00000687 $ 0.00000687 24h magas $ 0.0000072$ 0.0000072 $ 0.0000072 Minden idők csúcspontja $ 0.00016458$ 0.00016458 $ 0.00016458 Legalacsonyabb ár $ 0.00000678$ 0.00000678 $ 0.00000678 Árváltozás (1H) -3.41% Árváltozás (1D) -3.87% Árváltozás (7D) -16.06% Árváltozás (7D) -16.06%

Plantfun (PLANTFUN) valós idejű ár: $0.00000678. Az elmúlt 24 órában, a(z)PLANTFUN legalacsonyabb ára $ 0.00000687, legmagasabb ára pedig $ 0.0000072 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PLANTFUN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00016458, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000678 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PLANTFUN változása a következő volt: -3.41% az elmúlt órában, -3.87% az elmúlt 24 órában, és -16.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Plantfun (PLANTFUN) piaci információk

Piaci érték $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K Forgalomban lévő készlet 991.43M 991.43M 991.43M Teljes tokenszám 991,434,911.0 991,434,911.0 991,434,911.0

A(z) Plantfun jelenlegi piaci plafonja $ 6.72K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PLANTFUN keringésben lévő tokenszáma 991.43M, és a teljes tokenszám 991434911.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.72K.