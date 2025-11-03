TőzsdeDEX+
A(z) élő Plantfun ár ma 0.00000678 USD. Kövesd nyomon a(z) PLANTFUN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PLANTFUN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PLANTFUN

PLANTFUN árinformációk

Mi a(z) PLANTFUN

PLANTFUN hivatalos webhely

PLANTFUN tokenomikai adatai

PLANTFUN árelőrejelzés

Plantfun Ár (PLANTFUN)

Plantfun (PLANTFUN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:16:15 (UTC+8)

Plantfun (PLANTFUN) árinformáció (USD)

Plantfun (PLANTFUN) valós idejű ár: $0.00000678. Az elmúlt 24 órában, a(z)PLANTFUN legalacsonyabb ára $ 0.00000687, legmagasabb ára pedig $ 0.0000072 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PLANTFUN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00016458, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000678 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PLANTFUN változása a következő volt: -3.41% az elmúlt órában, -3.87% az elmúlt 24 órában, és -16.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Plantfun (PLANTFUN) piaci információk

A(z) Plantfun jelenlegi piaci plafonja $ 6.72K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PLANTFUN keringésben lévő tokenszáma 991.43M, és a teljes tokenszám 991434911.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.72K.

Plantfun (PLANTFUN) árelőzmények USD

A(z) PlantfunUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Plantfun USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000062010.
A(z) Plantfun USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Plantfun USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.87%
30 nap$ -0.0000062010-91.46%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Plantfun (PLANTFUN)

Changing the planet one coin at a time. We plant trees 24/7 o our livestream, do charity donations, community events, and collaboration with local schools for tree planting.

🌱Planted around 700 trees so far, seedlings we planted includes: Mangroves, Almond, Java Plum, Coconuts, Tangerine, Star Apple, Avocado, Guava, Cranberry, and Narra. 🌱Donated more than 2k USD to #teamtrees, basically planting 2k trees with our donation. 🌱Donated around 5k USD to other Charity Organizations. 🌱Gaveaway more than 1k USD to Community Events includes “Plant to Win” and more

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Plantfun (PLANTFUN) Erőforrás

Plantfun árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Plantfun (PLANTFUN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Plantfun (PLANTFUN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Plantfun rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Plantfun árelőrejelzését most!

PLANTFUN helyi valutákra

Plantfun (PLANTFUN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Plantfun (PLANTFUN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PLANTFUN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Plantfun (PLANTFUN)

Mennyit ér ma a(z) Plantfun (PLANTFUN)?
A(z) élő PLANTFUN ár a(z) USD esetében 0.00000678 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PLANTFUN ára a(z) USD esetében?
A(z) PLANTFUN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000678. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Plantfun piaci plafonja?
A(z) PLANTFUN piaci plafonja $ 6.72K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PLANTFUN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PLANTFUN keringésben lévő tokenszáma 991.43M USD.
Mi volt a(z) PLANTFUN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PLANTFUN mindenkori legmagasabb ára 0.00016458 USD.
Mi volt a(z) PLANTFUN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PLANTFUN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000678 USD.
Mekkora a(z) PLANTFUN kereskedési volumene?
A(z) PLANTFUN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PLANTFUN ára emelkedni fog idén?
A(z) PLANTFUN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PLANTFUN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

