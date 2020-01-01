Plankton in Pain (AAAHHM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Plankton in Pain (AAAHHM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Plankton in Pain (AAAHHM) tokennel kapcsolatos információk Plankton getting served in 4k Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Hivatalos webhely: https://www.aaahhm.meme/ Vásárolj most AAAHHM tokent!

Plankton in Pain (AAAHHM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Plankton in Pain (AAAHHM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.93K $ 37.93K $ 37.93K Teljes tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.93K $ 37.93K $ 37.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.070298 $ 0.070298 $ 0.070298 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Plankton in Pain (AAAHHM) áráról

Plankton in Pain (AAAHHM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Plankton in Pain (AAAHHM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AAAHHM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AAAHHM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AAAHHM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AAAHHM token élő árfolyamát!

