TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Planet Horse V2 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PHORSE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PHORSE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Planet Horse V2 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PHORSE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PHORSE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PHORSE

PHORSE árinformációk

Mi a(z) PHORSE

PHORSE hivatalos webhely

PHORSE tokenomikai adatai

PHORSE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Planet Horse V2 Logó

Planet Horse V2 Ár (PHORSE)

Nem listázott

1 PHORSE-USD élő ár:

$0.00020925
$0.00020925$0.00020925
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Planet Horse V2 (PHORSE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:16:07 (UTC+8)

Planet Horse V2 (PHORSE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00181314
$ 0.00181314$ 0.00181314

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.69%

-9.69%

Planet Horse V2 (PHORSE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PHORSE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PHORSE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00181314, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PHORSE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -9.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Planet Horse V2 (PHORSE) piaci információk

$ 62.78K
$ 62.78K$ 62.78K

--
----

$ 62.78K
$ 62.78K$ 62.78K

300.00M
300.00M 300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

A(z) Planet Horse V2 jelenlegi piaci plafonja $ 62.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PHORSE keringésben lévő tokenszáma 300.00M, és a teljes tokenszám 300000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 62.78K.

Planet Horse V2 (PHORSE) árelőzmények USD

A(z) Planet Horse V2USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Planet Horse V2 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Planet Horse V2 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Planet Horse V2 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-58.08%
60 nap$ 0-76.50%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Planet Horse V2 (PHORSE)

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Planet Horse V2 (PHORSE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Planet Horse V2 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Planet Horse V2 (PHORSE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Planet Horse V2 (PHORSE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Planet Horse V2 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Planet Horse V2 árelőrejelzését most!

PHORSE helyi valutákra

Planet Horse V2 (PHORSE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Planet Horse V2 (PHORSE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PHORSE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Planet Horse V2 (PHORSE)

Mennyit ér ma a(z) Planet Horse V2 (PHORSE)?
A(z) élő PHORSE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PHORSE ára a(z) USD esetében?
A(z) PHORSE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Planet Horse V2 piaci plafonja?
A(z) PHORSE piaci plafonja $ 62.78K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PHORSE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PHORSE keringésben lévő tokenszáma 300.00M USD.
Mi volt a(z) PHORSE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PHORSE mindenkori legmagasabb ára 0.00181314 USD.
Mi volt a(z) PHORSE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PHORSE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PHORSE kereskedési volumene?
A(z) PHORSE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PHORSE ára emelkedni fog idén?
A(z) PHORSE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PHORSE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:16:07 (UTC+8)

Planet Horse V2 (PHORSE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,690.75
$107,690.75$107,690.75

-2.19%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,730.64
$3,730.64$3,730.64

-3.18%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.34
$177.34$177.34

-3.50%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0642
$1.0642$1.0642

-15.66%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,690.75
$107,690.75$107,690.75

-2.19%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,730.64
$3,730.64$3,730.64

-3.18%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.34
$177.34$177.34

-3.50%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.05
$84.05$84.05

-5.13%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4306
$2.4306$2.4306

-2.77%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0410
$0.0410$0.0410

-18.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05611
$0.05611$0.05611

+180.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10767
$0.10767$0.10767

+30.33%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002100
$0.000000002100$0.000000002100

+382.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005771
$0.00005771$0.00005771

+57.63%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000502
$0.000000000502$0.000000000502

+29.04%

Cryvantis Logó

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0002447
$0.0002447$0.0002447

+27.91%