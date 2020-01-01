Planet Finance (AQUA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Planet Finance (AQUA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Planet Finance (AQUA) tokennel kapcsolatos információk Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA. Hivatalos webhely: https://app.planet.finance/ Fehér könyv: https://docs.planet.finance Vásárolj most AQUA tokent!

Planet Finance (AQUA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Planet Finance (AQUA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 135.37K $ 135.37K $ 135.37K Teljes tokenszám: $ 96.54K $ 96.54K $ 96.54K Keringésben lévő tokenszám: $ 89.50K $ 89.50K $ 89.50K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 146.02K $ 146.02K $ 146.02K Minden idők csúcspontja: $ 2,302.82 $ 2,302.82 $ 2,302.82 Minden idők mélypontja: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Jelenlegi ár: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 További tudnivalók a(z) Planet Finance (AQUA) áráról

Planet Finance (AQUA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Planet Finance (AQUA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AQUA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AQUA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AQUA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AQUA token élő árfolyamát!

