PIXTEL (PIXTEL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00003577 $ 0.00003577 $ 0.00003577 24h alacsony $ 0.00005068 $ 0.00005068 $ 0.00005068 24h magas 24h alacsony $ 0.00003577$ 0.00003577 $ 0.00003577 24h magas $ 0.00005068$ 0.00005068 $ 0.00005068 Minden idők csúcspontja $ 0.00013876$ 0.00013876 $ 0.00013876 Legalacsonyabb ár $ 0.00001999$ 0.00001999 $ 0.00001999 Árváltozás (1H) -3.41% Árváltozás (1D) -8.70% Árváltozás (7D) +29.84% Árváltozás (7D) +29.84%

PIXTEL (PIXTEL) valós idejű ár: $0.00003532. Az elmúlt 24 órában, a(z)PIXTEL legalacsonyabb ára $ 0.00003577, legmagasabb ára pedig $ 0.00005068 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PIXTEL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00013876, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001999 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PIXTEL változása a következő volt: -3.41% az elmúlt órában, -8.70% az elmúlt 24 órában, és +29.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PIXTEL (PIXTEL) piaci információk

Piaci érték $ 35.26K$ 35.26K $ 35.26K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 35.26K$ 35.26K $ 35.26K Forgalomban lévő készlet 998.53M 998.53M 998.53M Teljes tokenszám 998,530,588.380659 998,530,588.380659 998,530,588.380659

A(z) PIXTEL jelenlegi piaci plafonja $ 35.26K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PIXTEL keringésben lévő tokenszáma 998.53M, és a teljes tokenszám 998530588.380659. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 35.26K.