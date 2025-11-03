TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő PIXTEL ár ma 0.00003532 USD. Kövesd nyomon a(z) PIXTEL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PIXTEL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PIXTEL

PIXTEL árinformációk

Mi a(z) PIXTEL

PIXTEL hivatalos webhely

PIXTEL tokenomikai adatai

PIXTEL árelőrejelzés

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
PIXTEL (PIXTEL) árinformáció (USD)

PIXTEL (PIXTEL) valós idejű ár: $0.00003532. Az elmúlt 24 órában, a(z)PIXTEL legalacsonyabb ára $ 0.00003577, legmagasabb ára pedig $ 0.00005068 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PIXTEL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00013876, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001999 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PIXTEL változása a következő volt: -3.41% az elmúlt órában, -8.70% az elmúlt 24 órában, és +29.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PIXTEL (PIXTEL) piaci információk

A(z) PIXTEL jelenlegi piaci plafonja $ 35.26K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PIXTEL keringésben lévő tokenszáma 998.53M, és a teljes tokenszám 998530588.380659. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 35.26K.

PIXTEL (PIXTEL) árelőzmények USD

A(z) PIXTELUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) PIXTEL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000198466.
A(z) PIXTEL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) PIXTEL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.70%
30 nap$ -0.0000198466-56.19%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) PIXTEL (PIXTEL)

Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PIXTEL (PIXTEL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PIXTEL (PIXTEL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PIXTEL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PIXTEL (PIXTEL)

Mennyit ér ma a(z) PIXTEL (PIXTEL)?
A(z) élő PIXTEL ár a(z) USD esetében 0.00003532 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PIXTEL ára a(z) USD esetében?
A(z) PIXTEL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00003532. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PIXTEL piaci plafonja?
A(z) PIXTEL piaci plafonja $ 35.26K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PIXTEL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PIXTEL keringésben lévő tokenszáma 998.53M USD.
Mi volt a(z) PIXTEL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PIXTEL mindenkori legmagasabb ára 0.00013876 USD.
Mi volt a(z) PIXTEL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PIXTEL mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001999 USD.
Mekkora a(z) PIXTEL kereskedési volumene?
A(z) PIXTEL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PIXTEL ára emelkedni fog idén?
A(z) PIXTEL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PIXTEL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:15:40 (UTC+8)

PIXTEL (PIXTEL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

