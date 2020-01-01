Pivot AI ($PIVOT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pivot AI ($PIVOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pivot AI ($PIVOT) tokennel kapcsolatos információk Maximize Crypto Trading With Ai-Driven Analysis In the fast-paced world of cryptocurrency trading, staying ahead requires precision, speed, and intelligence. Pivot AI revolutionizes the trading experience by combining cutting-edge AI-driven analysis with intuitive tools to empower traders of all skill levels. Whether you're a seasoned professional or just starting out, Pivot AI equips you with the data and insights you need to make smarter, faster decisions. At the heart of Pivot AI lies its ability to transform complex market data into actionable strategies. Our platform's intelligent features analyze trends, predict market movements, and optimize your trades in real time. With lightning-fast setup and an intuitive design, Pivot AI ensures that you can seamlessly integrate its tools into your workflow, allowing you to focus on what matters most—maximizing your profits. Beyond analysis, Pivot AI enhances your trading efficiency by streamlining every aspect of your process. From workflow optimization to real-time alerts, our platform eliminates unnecessary complexity, giving you the edge you need in an ever-changing market. Experience a new era of crypto trading with Pivot AI—where innovation meets opportunity. Hivatalos webhely: https://pivot-ai.io/ Fehér könyv: https://docs.pivot-ai.io/

Pivot AI ($PIVOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pivot AI ($PIVOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Piaci tőkeérték: $ 11.47K Teljes tokenszám: $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.47K Minden idők csúcspontja: $ 0.00208569 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011474

Pivot AI ($PIVOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pivot AI ($PIVOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $PIVOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $PIVOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $PIVOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $PIVOT token élő árfolyamát!

$PIVOT árelőrejelzése $PIVOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

