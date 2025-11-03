Pitaya (PITAYA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +11.30% Árváltozás (7D) -5.97% Árváltozás (7D) -5.97%

Pitaya (PITAYA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PITAYA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PITAYA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PITAYA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +11.30% az elmúlt 24 órában, és -5.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pitaya (PITAYA) piaci információk

Piaci érték $ 93.99K$ 93.99K $ 93.99K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 94.05K$ 94.05K $ 94.05K Forgalomban lévő készlet 998.81M 998.81M 998.81M Teljes tokenszám 999,383,921.997011 999,383,921.997011 999,383,921.997011

A(z) Pitaya jelenlegi piaci plafonja $ 93.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PITAYA keringésben lévő tokenszáma 998.81M, és a teljes tokenszám 999383921.997011. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 94.05K.