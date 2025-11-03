TőzsdeDEX+
A(z) élő Pitaya ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PITAYA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PITAYA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PITAYA

PITAYA árinformációk

Mi a(z) PITAYA

PITAYA hivatalos webhely

PITAYA tokenomikai adatai

PITAYA árelőrejelzés

Pitaya Logó

Pitaya Ár (PITAYA)

Nem listázott

1 PITAYA-USD élő ár:

--
----
+11.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Pitaya (PITAYA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:15:33 (UTC+8)

Pitaya (PITAYA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+11.30%

-5.97%

-5.97%

Pitaya (PITAYA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PITAYA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PITAYA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PITAYA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +11.30% az elmúlt 24 órában, és -5.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pitaya (PITAYA) piaci információk

$ 93.99K
$ 93.99K$ 93.99K

--
----

$ 94.05K
$ 94.05K$ 94.05K

998.81M
998.81M 998.81M

999,383,921.997011
999,383,921.997011 999,383,921.997011

A(z) Pitaya jelenlegi piaci plafonja $ 93.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PITAYA keringésben lévő tokenszáma 998.81M, és a teljes tokenszám 999383921.997011. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 94.05K.

Pitaya (PITAYA) árelőzmények USD

A(z) PitayaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Pitaya USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pitaya USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pitaya USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+11.30%
30 nap$ 0-42.92%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Pitaya (PITAYA)

It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.

Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Pitaya (PITAYA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Pitaya árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pitaya (PITAYA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pitaya (PITAYA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pitaya rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pitaya árelőrejelzését most!

PITAYA helyi valutákra

Pitaya (PITAYA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pitaya (PITAYA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PITAYA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pitaya (PITAYA)

Mennyit ér ma a(z) Pitaya (PITAYA)?
A(z) élő PITAYA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PITAYA ára a(z) USD esetében?
A(z) PITAYA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pitaya piaci plafonja?
A(z) PITAYA piaci plafonja $ 93.99K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PITAYA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PITAYA keringésben lévő tokenszáma 998.81M USD.
Mi volt a(z) PITAYA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PITAYA mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) PITAYA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PITAYA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PITAYA kereskedési volumene?
A(z) PITAYA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PITAYA ára emelkedni fog idén?
A(z) PITAYA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PITAYA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:15:33 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

