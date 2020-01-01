Pipo (PIPO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pipo (PIPO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pipo (PIPO) tokennel kapcsolatos információk $PIPO is the next big contender in the meme coin arena, built on the Solana blockchain. It’s not just another meme token – $pipo aims to establish "hippopotamus hegemony" in the crypto world, challenging the current dominance of dog-themed coins. Our mission is to build a resilient, thriving community that believes in the power of unity and market balance. With $pipo, you're not just buying a token; you're joining a movement. Simple to buy, easy to hold, and backed by a proactive community, $pipo is set to dominate the memecoin space. Join us on our journey to the top! Hivatalos webhely: https://pipo.meme/ Vásárolj most PIPO tokent!

Pipo (PIPO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pipo (PIPO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.67K $ 12.67K $ 12.67K Teljes tokenszám: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.04M $ 998.04M $ 998.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.67K $ 12.67K $ 12.67K Minden idők csúcspontja: $ 0.00171106 $ 0.00171106 $ 0.00171106 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Pipo (PIPO) áráról

Pipo (PIPO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pipo (PIPO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PIPO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PIPO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PIPO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PIPO token élő árfolyamát!

PIPO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PIPO kapcsán? PIPO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PIPO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

