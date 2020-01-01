Pinto (PINTO) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pinto (PINTO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Pinto (PINTO) tokennel kapcsolatos információk

Pinto is low volatility money built on Base.

The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility.

Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins.

Stablecoin out. Low volatility money in.

https://pinto.money/

Pinto (PINTO) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pinto (PINTO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M
Teljes tokenszám:
$ 10.92M
$ 10.92M$ 10.92M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 10.92M
$ 10.92M$ 10.92M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M
Minden idők csúcspontja:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
Minden idők mélypontja:
$ 0.343824
$ 0.343824$ 0.343824
Jelenlegi ár:
$ 0.815019
$ 0.815019$ 0.815019

Pinto (PINTO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Pinto (PINTO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PINTO tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PINTO token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PINTO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PINTO token élő árfolyamát!

PINTO árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PINTO kapcsán? PINTO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.