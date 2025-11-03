Pinto Coin (PINTO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00007146 $ 0.00007146 $ 0.00007146 24h alacsony $ 0.00007644 $ 0.00007644 $ 0.00007644 24h magas 24h alacsony $ 0.00007146$ 0.00007146 $ 0.00007146 24h magas $ 0.00007644$ 0.00007644 $ 0.00007644 Minden idők csúcspontja $ 0.00051594$ 0.00051594 $ 0.00051594 Legalacsonyabb ár $ 0.00007193$ 0.00007193 $ 0.00007193 Árváltozás (1H) -2.74% Árváltozás (1D) -4.95% Árváltozás (7D) -17.94% Árváltozás (7D) -17.94%

Pinto Coin (PINTO) valós idejű ár: $0.00007145. Az elmúlt 24 órában, a(z)PINTO legalacsonyabb ára $ 0.00007146, legmagasabb ára pedig $ 0.00007644 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PINTO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00051594, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007193 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PINTO változása a következő volt: -2.74% az elmúlt órában, -4.95% az elmúlt 24 órában, és -17.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pinto Coin (PINTO) piaci információk

Piaci érték $ 71.46K$ 71.46K $ 71.46K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 71.46K$ 71.46K $ 71.46K Forgalomban lévő készlet 999.99M 999.99M 999.99M Teljes tokenszám 999,991,266.916245 999,991,266.916245 999,991,266.916245

A(z) Pinto Coin jelenlegi piaci plafonja $ 71.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PINTO keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999991266.916245. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 71.46K.