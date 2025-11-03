TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Pinto Coin ár ma 0.00007145 USD. Kövesd nyomon a(z) PINTO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PINTO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Pinto Coin ár ma 0.00007145 USD. Kövesd nyomon a(z) PINTO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PINTO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PINTO

PINTO árinformációk

Mi a(z) PINTO

PINTO hivatalos webhely

PINTO tokenomikai adatai

PINTO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Pinto Coin Logó

Pinto Coin Ár (PINTO)

Nem listázott

1 PINTO-USD élő ár:

--
----
-4.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Pinto Coin (PINTO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:15:25 (UTC+8)

Pinto Coin (PINTO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00007146
$ 0.00007146$ 0.00007146
24h alacsony
$ 0.00007644
$ 0.00007644$ 0.00007644
24h magas

$ 0.00007146
$ 0.00007146$ 0.00007146

$ 0.00007644
$ 0.00007644$ 0.00007644

$ 0.00051594
$ 0.00051594$ 0.00051594

$ 0.00007193
$ 0.00007193$ 0.00007193

-2.74%

-4.95%

-17.94%

-17.94%

Pinto Coin (PINTO) valós idejű ár: $0.00007145. Az elmúlt 24 órában, a(z)PINTO legalacsonyabb ára $ 0.00007146, legmagasabb ára pedig $ 0.00007644 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PINTO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00051594, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00007193 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PINTO változása a következő volt: -2.74% az elmúlt órában, -4.95% az elmúlt 24 órában, és -17.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pinto Coin (PINTO) piaci információk

$ 71.46K
$ 71.46K$ 71.46K

--
----

$ 71.46K
$ 71.46K$ 71.46K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,266.916245
999,991,266.916245 999,991,266.916245

A(z) Pinto Coin jelenlegi piaci plafonja $ 71.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PINTO keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999991266.916245. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 71.46K.

Pinto Coin (PINTO) árelőzmények USD

A(z) Pinto CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Pinto Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000469753.
A(z) Pinto Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pinto Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.95%
30 nap$ -0.0000469753-65.74%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Pinto Coin (PINTO)

$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Pinto Coin (PINTO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Pinto Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pinto Coin (PINTO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pinto Coin (PINTO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pinto Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pinto Coin árelőrejelzését most!

PINTO helyi valutákra

Pinto Coin (PINTO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pinto Coin (PINTO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PINTO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pinto Coin (PINTO)

Mennyit ér ma a(z) Pinto Coin (PINTO)?
A(z) élő PINTO ár a(z) USD esetében 0.00007145 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PINTO ára a(z) USD esetében?
A(z) PINTO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00007145. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pinto Coin piaci plafonja?
A(z) PINTO piaci plafonja $ 71.46K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PINTO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PINTO keringésben lévő tokenszáma 999.99M USD.
Mi volt a(z) PINTO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PINTO mindenkori legmagasabb ára 0.00051594 USD.
Mi volt a(z) PINTO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PINTO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00007193 USD.
Mekkora a(z) PINTO kereskedési volumene?
A(z) PINTO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PINTO ára emelkedni fog idén?
A(z) PINTO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PINTO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:15:25 (UTC+8)

Pinto Coin (PINTO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,677.64
$107,677.64$107,677.64

-2.20%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,730.07
$3,730.07$3,730.07

-3.19%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.33
$177.33$177.33

-3.50%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0618
$1.0618$1.0618

-15.85%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,677.64
$107,677.64$107,677.64

-2.20%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,730.07
$3,730.07$3,730.07

-3.19%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.33
$177.33$177.33

-3.50%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.64
$83.64$83.64

-5.59%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4302
$2.4302$2.4302

-2.78%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0410
$0.0410$0.0410

-18.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05611
$0.05611$0.05611

+180.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10888
$0.10888$0.10888

+31.80%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002083
$0.000000002083$0.000000002083

+378.85%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005765
$0.00005765$0.00005765

+57.47%

Cryvantis Logó

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0002456
$0.0002456$0.0002456

+28.38%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000501
$0.000000000501$0.000000000501

+28.79%