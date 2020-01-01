Pinky the Pineapple (PINKY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pinky the Pineapple (PINKY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pinky the Pineapple (PINKY) tokennel kapcsolatos információk Pinky the Pineapple is our meme-based cryptocurrency project built on Solana. It features "Pinky," a quirky pineapple character, as its mascot, and embraces humor and community-driven content as core elements of its brand. We aim to engage a global audience through social media-driven virality and grassroots marketing. Key Details: Token Name: Pinky the Pineapple Symbol: PINKY Total Supply: 1000000000 Contract Address: BkvnWerVaa6NYvPAdeX5kBsGhCRjDnUUutAa5KbUvJwJ Blockchain Network: Solana Core Utility: Primarily community-driven, focused on meme culture and online engagement. Community Engagement: Social media campaigns, future NFT collectibles, and interactive events designed to promote a strong, decentralized community. The Pinky the Pineapple project is designed with light-hearted fun at its center, but it maintains transparency and aims to develop a lasting ecosystem that in the future will reward its supporters through unique token utilities, staking opportunities, and NFT interactions. Despite its meme coin origins, the project plans for sustainable growth through continuous community involvement and partnerships. Hivatalos webhely: https://pinkythepineapple.com/ Vásárolj most PINKY tokent!

Pinky the Pineapple (PINKY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pinky the Pineapple (PINKY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.35K $ 18.35K $ 18.35K Teljes tokenszám: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.35K $ 18.35K $ 18.35K Minden idők csúcspontja: $ 0.00249627 $ 0.00249627 $ 0.00249627 Minden idők mélypontja: $ 0.00001092 $ 0.00001092 $ 0.00001092 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Pinky the Pineapple (PINKY) áráról

Pinky the Pineapple (PINKY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pinky the Pineapple (PINKY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PINKY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PINKY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PINKY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PINKY token élő árfolyamát!

PINKY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PINKY kapcsán? PINKY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PINKY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

