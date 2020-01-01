PinkSale (PINKSALE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PinkSale (PINKSALE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PinkSale (PINKSALE) tokennel kapcsolatos információk PinkSale is a protocol aiming to provide users with the capabilities to launch their own token and create their own initial token sale. No code required, simply navigate through our terminal and design your own token and token launch within a few clicks. Hivatalos webhely: https://www.pinksale.finance/ Vásárolj most PINKSALE tokent!

PinkSale (PINKSALE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PinkSale (PINKSALE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.66M $ 31.66M $ 31.66M Teljes tokenszám: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 31.66M $ 31.66M $ 31.66M Minden idők csúcspontja: $ 392.65 $ 392.65 $ 392.65 Minden idők mélypontja: $ 47.52 $ 47.52 $ 47.52 Jelenlegi ár: $ 316.62 $ 316.62 $ 316.62 További tudnivalók a(z) PinkSale (PINKSALE) áráról

PinkSale (PINKSALE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PinkSale (PINKSALE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PINKSALE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PINKSALE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PINKSALE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PINKSALE token élő árfolyamát!

PINKSALE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PINKSALE kapcsán? PINKSALE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PINKSALE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

