PinGo (PINGO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PinGo (PINGO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PinGo (PINGO) tokennel kapcsolatos információk PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications. Hivatalos webhely: https://pingo.work/ Vásárolj most PINGO tokent!

PinGo (PINGO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PinGo (PINGO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.14M $ 5.14M $ 5.14M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 126.21M $ 126.21M $ 126.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 40.72M $ 40.72M $ 40.72M Minden idők csúcspontja: $ 0.402481 $ 0.402481 $ 0.402481 Minden idők mélypontja: $ 0.0300573 $ 0.0300573 $ 0.0300573 Jelenlegi ár: $ 0.04077301 $ 0.04077301 $ 0.04077301 További tudnivalók a(z) PinGo (PINGO) áráról

PinGo (PINGO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PinGo (PINGO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PINGO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PINGO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PINGO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PINGO token élő árfolyamát!

PINGO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PINGO kapcsán? PINGO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PINGO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

