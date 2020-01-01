PinEye (PINEYE) tokenomikai adatai

PinEye (PINEYE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PinEye (PINEYE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
PinEye (PINEYE) tokennel kapcsolatos információk

PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential.

PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset.

Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.

Hivatalos webhely:
https://pineye.io
Fehér könyv:
https://whitepaper.pineye.io/whitepaper

PinEye (PINEYE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PinEye (PINEYE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 105.83K
$ 105.83K$ 105.83K
Teljes tokenszám:
$ 925.00M
$ 925.00M$ 925.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 300.51M
$ 300.51M$ 300.51M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 325.75K
$ 325.75K$ 325.75K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0231311
$ 0.0231311$ 0.0231311
Minden idők mélypontja:
$ 0.00006868
$ 0.00006868$ 0.00006868
Jelenlegi ár:
$ 0.00035275
$ 0.00035275$ 0.00035275

PinEye (PINEYE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) PinEye (PINEYE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PINEYE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PINEYE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PINEYE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PINEYE token élő árfolyamát!

PINEYE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PINEYE kapcsán? PINEYE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.