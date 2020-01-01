Pike Finance (P) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pike Finance (P) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pike Finance (P) tokennel kapcsolatos információk Pike is a cross-chain lending market with no bridge and wrapped tokens risks. Pike allows users to access native liquidity across any chain. Its modular design improves security and capital efficiency, offering better rates through interest rate arbitrage and full liquidity utilization, boosting market stability. Pike’s new design introduces three core modules: Local Markets (LMs), Universal Vault (UV), and Protocol-Oriented Chain Abstraction (POCA). These modules are highly composable and can operate independently. Hivatalos webhely: https://www.pike.finance/ Vásárolj most P tokent!

Pike Finance (P) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pike Finance (P) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 221.72K $ 221.72K $ 221.72K Teljes tokenszám: $ 358.45M $ 358.45M $ 358.45M Keringésben lévő tokenszám: $ 230.08M $ 230.08M $ 230.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 345.41K $ 345.41K $ 345.41K Minden idők csúcspontja: $ 0.04150518 $ 0.04150518 $ 0.04150518 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00096363 $ 0.00096363 $ 0.00096363 További tudnivalók a(z) Pike Finance (P) áráról

Pike Finance (P) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pike Finance (P) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó P tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező P token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) P tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) P token élő árfolyamát!

P árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) P kapcsán? P-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

