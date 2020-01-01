PIGU (PIGU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PIGU (PIGU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PIGU (PIGU) tokennel kapcsolatos információk PIGU is a memecoin launched on the Sui blockchain, designed to raise awareness of Sui's innovative technology and builder community. Unlike other projects, PIGU takes a fun and lighthearted approach, using its clumsy and charming mascot to engage users through high-quality animations and memes. The goal is to make blockchain technology more approachable by highlighting the unique features of Sui in a relatable, entertaining way. By leveraging humor and creativity, PIGU helps with bridging the gap between the blockchain world and everyday users, making it easier for newcomers to understand and appreciate what Sui has to offer. Hivatalos webhely: https://www.pigu.world/ Vásárolj most PIGU tokent!

PIGU (PIGU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PIGU (PIGU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 257.01K $ 257.01K $ 257.01K Teljes tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 257.01K $ 257.01K $ 257.01K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) PIGU (PIGU) áráról

PIGU (PIGU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PIGU (PIGU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PIGU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PIGU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PIGU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PIGU token élő árfolyamát!

PIGU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PIGU kapcsán? PIGU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PIGU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

