A(z) élő PIGEONS ár ma 0.00439527 USD. Kövesd nyomon a(z) PIGEONS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PIGEONS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PIGEONS

PIGEONS árinformációk

Mi a(z) PIGEONS

PIGEONS hivatalos webhely

PIGEONS tokenomikai adatai

PIGEONS árelőrejelzés

PIGEONS Logó

PIGEONS Ár (PIGEONS)

Nem listázott

1 PIGEONS-USD élő ár:

$0.00439527
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
PIGEONS (PIGEONS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:15:02 (UTC+8)

PIGEONS (PIGEONS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00553629
$ 0
--

--

-16.83%

-16.83%

PIGEONS (PIGEONS) valós idejű ár: $0.00439527. Az elmúlt 24 órában, a(z)PIGEONS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PIGEONS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00553629, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PIGEONS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -16.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PIGEONS (PIGEONS) piaci információk

$ 1.40M
--
$ 1.41M
318.82M
321,000,123.0000001
A(z) PIGEONS jelenlegi piaci plafonja $ 1.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PIGEONS keringésben lévő tokenszáma 318.82M, és a teljes tokenszám 321000123.0000001. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.41M.

PIGEONS (PIGEONS) árelőzmények USD

A(z) PIGEONSUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) PIGEONS USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0050223721.
A(z) PIGEONS USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0047879689.
A(z) PIGEONS USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0036649958244651658.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ +0.0050223721+114.27%
60 nap$ +0.0047879689+108.93%
90 nap$ +0.0036649958244651658+501.87%

Mi a(z) PIGEONS (PIGEONS)

PIGEONS is a community-driven token launched on the XRP Ledger. Originally conceived as a satirical memecoin, it has grown organically through its strong online presence and active community. The token has gained visibility via a gold verification badge on X (formerly Twitter) and has reached a market cap of over $360,000. PIGEONS currently serves no formal utility and exists primarily as a cultural and social token within the XRP ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PIGEONS (PIGEONS) Erőforrás

Hivatalos webhely

PIGEONS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PIGEONS (PIGEONS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PIGEONS (PIGEONS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PIGEONS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PIGEONS árelőrejelzését most!

PIGEONS helyi valutákra

PIGEONS (PIGEONS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PIGEONS (PIGEONS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PIGEONS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PIGEONS (PIGEONS)

Mennyit ér ma a(z) PIGEONS (PIGEONS)?
A(z) élő PIGEONS ár a(z) USD esetében 0.00439527 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PIGEONS ára a(z) USD esetében?
A(z) PIGEONS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00439527. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PIGEONS piaci plafonja?
A(z) PIGEONS piaci plafonja $ 1.40M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PIGEONS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PIGEONS keringésben lévő tokenszáma 318.82M USD.
Mi volt a(z) PIGEONS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PIGEONS mindenkori legmagasabb ára 0.00553629 USD.
Mi volt a(z) PIGEONS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PIGEONS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PIGEONS kereskedési volumene?
A(z) PIGEONS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PIGEONS ára emelkedni fog idén?
A(z) PIGEONS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PIGEONS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:15:02 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

