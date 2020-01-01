Pigeon Tech (GOVAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pigeon Tech (GOVAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pigeon Tech (GOVAI) tokennel kapcsolatos információk Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution! Hivatalos webhely: https://govai.meme Vásárolj most GOVAI tokent!

Pigeon Tech (GOVAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pigeon Tech (GOVAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 550.42K $ 550.42K $ 550.42K Teljes tokenszám: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 550.42K $ 550.42K $ 550.42K Minden idők csúcspontja: $ 0.0086572 $ 0.0086572 $ 0.0086572 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00055051 $ 0.00055051 $ 0.00055051 További tudnivalók a(z) Pigeon Tech (GOVAI) áráról

Pigeon Tech (GOVAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pigeon Tech (GOVAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOVAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOVAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOVAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOVAI token élő árfolyamát!

