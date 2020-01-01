Pickle Finance (PICKLE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pickle Finance (PICKLE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pickle Finance (PICKLE) tokennel kapcsolatos információk Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms. Hivatalos webhely: https://pickle.finance/ Vásárolj most PICKLE tokent!

Pickle Finance (PICKLE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pickle Finance (PICKLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 108.15K Teljes tokenszám: $ 3.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 219.88K Minden idők csúcspontja: $ 85.24 Minden idők mélypontja: $ 0.04249673 Jelenlegi ár: $ 0.063016 További tudnivalók a(z) Pickle Finance (PICKLE) áráról

Pickle Finance (PICKLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pickle Finance (PICKLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PICKLE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PICKLE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PICKLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PICKLE token élő árfolyamát!

PICKLE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PICKLE kapcsán? PICKLE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PICKLE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

