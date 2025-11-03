TőzsdeDEX+
A(z) élő Pi Network Dog ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PIDOG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PIDOG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PIDOG

PIDOG árinformációk

Mi a(z) PIDOG

PIDOG hivatalos webhely

PIDOG tokenomikai adatai

PIDOG árelőrejelzés

Pi Network Dog Logó

Pi Network Dog Ár (PIDOG)

Nem listázott

1 PIDOG-USD élő ár:

--
----
-4.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Pi Network Dog (PIDOG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:14:48 (UTC+8)

Pi Network Dog (PIDOG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.48%

-4.30%

-8.41%

-8.41%

Pi Network Dog (PIDOG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PIDOG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PIDOG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PIDOG változása a következő volt: -2.48% az elmúlt órában, -4.30% az elmúlt 24 órában, és -8.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pi Network Dog (PIDOG) piaci információk

$ 205.93K
$ 205.93K$ 205.93K

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

5.23T
5.23T 5.23T

31,415,828,111,323.04
31,415,828,111,323.04 31,415,828,111,323.04

A(z) Pi Network Dog jelenlegi piaci plafonja $ 205.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PIDOG keringésben lévő tokenszáma 5.23T, és a teljes tokenszám 31415828111323.04. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.24M.

Pi Network Dog (PIDOG) árelőzmények USD

A(z) Pi Network DogUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Pi Network Dog USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pi Network Dog USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pi Network Dog USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.30%
30 nap$ 0-17.35%
60 nap$ 0+3.81%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Pi Network Dog (PIDOG)

PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.

By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Pi Network Dog (PIDOG) Erőforrás

Hivatalos webhely

Pi Network Dog árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pi Network Dog (PIDOG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pi Network Dog (PIDOG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pi Network Dog rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pi Network Dog árelőrejelzését most!

PIDOG helyi valutákra

Pi Network Dog (PIDOG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pi Network Dog (PIDOG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PIDOG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pi Network Dog (PIDOG)

Mennyit ér ma a(z) Pi Network Dog (PIDOG)?
A(z) élő PIDOG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PIDOG ára a(z) USD esetében?
A(z) PIDOG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pi Network Dog piaci plafonja?
A(z) PIDOG piaci plafonja $ 205.93K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PIDOG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PIDOG keringésben lévő tokenszáma 5.23T USD.
Mi volt a(z) PIDOG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PIDOG mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) PIDOG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PIDOG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PIDOG kereskedési volumene?
A(z) PIDOG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PIDOG ára emelkedni fog idén?
A(z) PIDOG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PIDOG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:14:48 (UTC+8)

Pi Network Dog (PIDOG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

