Phonon DAO (PHONON) tokennel kapcsolatos információk Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level. Hivatalos webhely: https://phonon.network/ Vásárolj most PHONON tokent!

Phonon DAO (PHONON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Phonon DAO (PHONON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 46.17K $ 46.17K $ 46.17K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 64.35K $ 64.35K $ 64.35K Minden idők csúcspontja: $ 0.01391468 $ 0.01391468 $ 0.01391468 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Phonon DAO (PHONON) áráról

Phonon DAO (PHONON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Phonon DAO (PHONON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PHONON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PHONON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PHONON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PHONON token élő árfolyamát!

