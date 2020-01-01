PhoenixDAO (PHNX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PhoenixDAO (PHNX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PhoenixDAO (PHNX) tokennel kapcsolatos információk The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace Hivatalos webhely: https://phoenixdao.io/ Fehér könyv: https://github.com/PhoenixDAO/PhoenixDAO-docs/blob/master/PhoenixDAO_White_Paper_V1.1.pdf

PhoenixDAO (PHNX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PhoenixDAO (PHNX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.80K $ 21.80K $ 21.80K Teljes tokenszám: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 51.90M $ 51.90M $ 51.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 46.21K $ 46.21K $ 46.21K Minden idők csúcspontja: $ 0.318999 $ 0.318999 $ 0.318999 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00042011 $ 0.00042011 $ 0.00042011

PhoenixDAO (PHNX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PhoenixDAO (PHNX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PHNX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PHNX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PHNX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PHNX token élő árfolyamát!

PHNX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PHNX kapcsán? PHNX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

