Phoenixcoin (PXC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Phoenixcoin (PXC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Phoenixcoin (PXC) tokennel kapcsolatos információk Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin. Hivatalos webhely: http://phoenixcoin.org/ Vásárolj most PXC tokent!

Phoenixcoin (PXC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Phoenixcoin (PXC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Teljes tokenszám: $ 92.66M $ 92.66M $ 92.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 92.66M $ 92.66M $ 92.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Minden idők csúcspontja: $ 0.102731 $ 0.102731 $ 0.102731 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.01441857 $ 0.01441857 $ 0.01441857 További tudnivalók a(z) Phoenixcoin (PXC) áráról

Phoenixcoin (PXC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Phoenixcoin (PXC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PXC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PXC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PXC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PXC token élő árfolyamát!

PXC árelőrejelzése

