Phicoin (PHI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Phicoin (PHI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Phicoin (PHI) tokennel kapcsolatos információk The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability. Hivatalos webhely: https://phicoin.net/ Fehér könyv: https://phicoin.net/docs/phicoin-doc#2-phicoin-whitepaper Vásárolj most PHI tokent!

Phicoin (PHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Phicoin (PHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 420.54K $ 420.54K $ 420.54K Teljes tokenszám: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M Keringésben lévő tokenszám: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 420.54K $ 420.54K $ 420.54K Minden idők csúcspontja: $ 0.02679996 $ 0.02679996 $ 0.02679996 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0019936 $ 0.0019936 $ 0.0019936 További tudnivalók a(z) Phicoin (PHI) áráról

Phicoin (PHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Phicoin (PHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PHI token élő árfolyamát!

PHI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PHI kapcsán? PHI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PHI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

