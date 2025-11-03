TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Phaser Beary ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PHASER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PHASER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Phaser Beary ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PHASER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PHASER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PHASER

PHASER árinformációk

Mi a(z) PHASER

PHASER hivatalos webhely

PHASER tokenomikai adatai

PHASER árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Phaser Beary Logó

Phaser Beary Ár (PHASER)

Nem listázott

1 PHASER-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Phaser Beary (PHASER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:00:52 (UTC+8)

Phaser Beary (PHASER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+189.63%

+189.63%

Phaser Beary (PHASER) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PHASER legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PHASER valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PHASER változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +189.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Phaser Beary (PHASER) piaci információk

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

--
----

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Phaser Beary jelenlegi piaci plafonja $ 47.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PHASER keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 47.16K.

Phaser Beary (PHASER) árelőzmények USD

A(z) Phaser BearyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Phaser Beary USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Phaser Beary USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Phaser Beary USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-20.96%
60 nap$ 0-42.86%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Phaser Beary (PHASER)

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Phaser Beary (PHASER) Erőforrás

Hivatalos webhely

Phaser Beary árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Phaser Beary (PHASER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Phaser Beary (PHASER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Phaser Beary rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Phaser Beary árelőrejelzését most!

PHASER helyi valutákra

Phaser Beary (PHASER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Phaser Beary (PHASER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PHASER token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Phaser Beary (PHASER)

Mennyit ér ma a(z) Phaser Beary (PHASER)?
A(z) élő PHASER ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PHASER ára a(z) USD esetében?
A(z) PHASER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Phaser Beary piaci plafonja?
A(z) PHASER piaci plafonja $ 47.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PHASER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PHASER keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) PHASER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PHASER mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) PHASER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PHASER mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PHASER kereskedési volumene?
A(z) PHASER élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PHASER ára emelkedni fog idén?
A(z) PHASER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PHASER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:00:52 (UTC+8)

Phaser Beary (PHASER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,600.04
$107,600.04$107,600.04

-2.27%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,715.33
$3,715.33$3,715.33

-3.58%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.61
$175.61$175.61

-4.44%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0488
$1.0488$1.0488

-16.88%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,715.33
$3,715.33$3,715.33

-3.58%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,600.04
$107,600.04$107,600.04

-2.27%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.61
$175.61$175.61

-4.44%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4106
$2.4106$2.4106

-3.57%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0488
$1.0488$1.0488

-16.88%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05501
$0.05501$0.05501

+450.10%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0240
$0.0240$0.0240

-91.68%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05471
$0.05471$0.05471

-0.92%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05501
$0.05501$0.05501

+450.10%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003930
$0.0003930$0.0003930

+96.50%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000437
$0.0000437$0.0000437

+73.41%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006701
$0.00006701$0.00006701

+83.03%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000855
$0.000000000855$0.000000000855

+96.55%