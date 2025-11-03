TőzsdeDEX+
A(z) élő Pharmachain AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PHAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PHAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PHAI

PHAI árinformációk

Mi a(z) PHAI

PHAI fehér könyv

PHAI hivatalos webhely

PHAI tokenomikai adatai

PHAI árelőrejelzés

Pharmachain AI Logó

Pharmachain AI Ár (PHAI)

Nem listázott

1 PHAI-USD élő ár:

$0.00069648
$0.00069648$0.00069648
-16.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Pharmachain AI (PHAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:14:26 (UTC+8)

Pharmachain AI (PHAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0
$ 0$ 0

-3.75%

-16.43%

-6.61%

-6.61%

Pharmachain AI (PHAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PHAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PHAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00142306, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PHAI változása a következő volt: -3.75% az elmúlt órában, -16.43% az elmúlt 24 órában, és -6.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pharmachain AI (PHAI) piaci információk

$ 115.97K
$ 115.97K$ 115.97K

--
----

$ 696.48K
$ 696.48K$ 696.48K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Pharmachain AI jelenlegi piaci plafonja $ 115.97K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PHAI keringésben lévő tokenszáma 166.50M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 696.48K.

Pharmachain AI (PHAI) árelőzmények USD

A(z) Pharmachain AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000136946517535582.
A(z) Pharmachain AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pharmachain AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pharmachain AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000136946517535582-16.43%
30 nap$ 0+22.48%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

Pharmachain AI (PHAI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Pharmachain AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pharmachain AI (PHAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pharmachain AI (PHAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pharmachain AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pharmachain AI árelőrejelzését most!

PHAI helyi valutákra

Pharmachain AI (PHAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pharmachain AI (PHAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PHAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pharmachain AI (PHAI)

Mennyit ér ma a(z) Pharmachain AI (PHAI)?
A(z) élő PHAI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PHAI ára a(z) USD esetében?
A(z) PHAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pharmachain AI piaci plafonja?
A(z) PHAI piaci plafonja $ 115.97K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PHAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PHAI keringésben lévő tokenszáma 166.50M USD.
Mi volt a(z) PHAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PHAI mindenkori legmagasabb ára 0.00142306 USD.
Mi volt a(z) PHAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PHAI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PHAI kereskedési volumene?
A(z) PHAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PHAI ára emelkedni fog idén?
A(z) PHAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PHAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:14:26 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

