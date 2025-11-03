Pharmachain AI (PHAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00142306$ 0.00142306 $ 0.00142306 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -3.75% Árváltozás (1D) -16.43% Árváltozás (7D) -6.61% Árváltozás (7D) -6.61%

Pharmachain AI (PHAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PHAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PHAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00142306, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PHAI változása a következő volt: -3.75% az elmúlt órában, -16.43% az elmúlt 24 órában, és -6.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pharmachain AI (PHAI) piaci információk

Piaci érték $ 115.97K$ 115.97K $ 115.97K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 696.48K$ 696.48K $ 696.48K Forgalomban lévő készlet 166.50M 166.50M 166.50M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Pharmachain AI jelenlegi piaci plafonja $ 115.97K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PHAI keringésben lévő tokenszáma 166.50M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 696.48K.