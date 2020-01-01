Phantom Staked SOL (PSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Phantom Staked SOL (PSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Phantom Staked SOL (PSOL) tokennel kapcsolatos információk Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times. Hivatalos webhely: https://phantom.com/ Vásárolj most PSOL tokent!

Phantom Staked SOL (PSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Phantom Staked SOL (PSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 129.54M $ 129.54M $ 129.54M Teljes tokenszám: $ 620.89K $ 620.89K $ 620.89K Keringésben lévő tokenszám: $ 620.89K $ 620.89K $ 620.89K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 129.54M $ 129.54M $ 129.54M Minden idők csúcspontja: $ 223.55 $ 223.55 $ 223.55 Minden idők mélypontja: $ 128.71 $ 128.71 $ 128.71 Jelenlegi ár: $ 208.76 $ 208.76 $ 208.76 További tudnivalók a(z) Phantom Staked SOL (PSOL) áráról

Phantom Staked SOL (PSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Phantom Staked SOL (PSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PSOL token élő árfolyamát!

PSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PSOL kapcsán? PSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

