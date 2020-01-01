Pew Pew (PEW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pew Pew (PEW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pew Pew (PEW) tokennel kapcsolatos információk PEW isn’t your average memecoin. Born from the chaos of 4chan culture and sci-fi vibes, OG meme confirmed by many. PEW PEW is a movement, not just a meme coin. The energy, the drive—it’s all here. And let’s not forget: Elon Musk’s “pew pew” Starlink tweet has set the stage. 🛰⚡️ The connection to meme culture and 4chan’s leetspeak pew pew legacy gives us a unique edge. Because this is the moment where legends are made. Let’s turn up the heat and take this to the next level. Hivatalos webhely: https://pewpew.meme/ Vásárolj most PEW tokent!

Pew Pew (PEW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pew Pew (PEW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.60K $ 11.60K $ 11.60K Teljes tokenszám: $ 896.60M $ 896.60M $ 896.60M Keringésben lévő tokenszám: $ 896.60M $ 896.60M $ 896.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.60K $ 11.60K $ 11.60K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Pew Pew (PEW) áráról

Pew Pew (PEW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pew Pew (PEW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEW token élő árfolyamát!

PEW árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEW kapcsán? PEW-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEW tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

