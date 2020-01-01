PettAI (AIP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PettAI (AIP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PettAI (AIP) tokennel kapcsolatos információk PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy. Hivatalos webhely: https://pett.ai/ Fehér könyv: https://docs.pett.ai/ Vásárolj most AIP tokent!

PettAI (AIP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PettAI (AIP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 829.19K $ 829.19K $ 829.19K Teljes tokenszám: $ 414.32M $ 414.32M $ 414.32M Keringésben lévő tokenszám: $ 282.35M $ 282.35M $ 282.35M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Minden idők csúcspontja: $ 0.04323201 $ 0.04323201 $ 0.04323201 Minden idők mélypontja: $ 0.00131947 $ 0.00131947 $ 0.00131947 Jelenlegi ár: $ 0.0029367 $ 0.0029367 $ 0.0029367 További tudnivalók a(z) PettAI (AIP) áráról

PettAI (AIP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PettAI (AIP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIP token élő árfolyamát!

AIP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIP kapcsán? AIP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

