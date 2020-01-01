Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pesto the Baby King Penguin (PESTO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokennel kapcsolatos információk Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide! Hivatalos webhely: https://www.pestosol.com Vásárolj most PESTO tokent!

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pesto the Baby King Penguin (PESTO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 284.69K $ 284.69K $ 284.69K Teljes tokenszám: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 284.69K $ 284.69K $ 284.69K Minden idők csúcspontja: $ 0.02946025 $ 0.02946025 $ 0.02946025 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00028491 $ 0.00028491 $ 0.00028491 További tudnivalók a(z) Pesto the Baby King Penguin (PESTO) áráról

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PESTO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PESTO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PESTO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PESTO token élő árfolyamát!

PESTO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PESTO kapcsán? PESTO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PESTO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

