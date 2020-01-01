PERQ (PERQ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PERQ (PERQ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PERQ (PERQ) tokennel kapcsolatos információk PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum. The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow. PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn Hivatalos webhely: https://perq.finance/ Fehér könyv: https://docs.perq.finance/ Vásárolj most PERQ tokent!

PERQ (PERQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PERQ (PERQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 281.11K $ 281.11K $ 281.11K Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 580.41M $ 580.41M $ 580.41M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 967.39K $ 967.39K $ 967.39K Minden idők csúcspontja: $ 0.01227992 $ 0.01227992 $ 0.01227992 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00048812 $ 0.00048812 $ 0.00048812 További tudnivalók a(z) PERQ (PERQ) áráról

PERQ (PERQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PERQ (PERQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PERQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PERQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PERQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PERQ token élő árfolyamát!

PERQ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PERQ kapcsán? PERQ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PERQ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

