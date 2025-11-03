TőzsdeDEX+
A(z) élő Perps DAO ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PERPS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PERPS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Perps DAO ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PERPS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PERPS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PERPS

PERPS árinformációk

Mi a(z) PERPS

PERPS hivatalos webhely

PERPS tokenomikai adatai

PERPS árelőrejelzés

Perps DAO Ár (PERPS)

1 PERPS-USD élő ár:

$0.00032914
$0.00032914$0.00032914
-5.10%1D
mexc
USD
Perps DAO (PERPS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:14:20 (UTC+8)

Perps DAO (PERPS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00577625
$ 0.00577625$ 0.00577625

$ 0
$ 0$ 0

-1.27%

-5.19%

-19.08%

-19.08%

Perps DAO (PERPS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PERPS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PERPS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00577625, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PERPS változása a következő volt: -1.27% az elmúlt órában, -5.19% az elmúlt 24 órában, és -19.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Perps DAO (PERPS) piaci információk

$ 329.14K
$ 329.14K$ 329.14K

--
----

$ 329.14K
$ 329.14K$ 329.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Perps DAO jelenlegi piaci plafonja $ 329.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PERPS keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 329.14K.

Perps DAO (PERPS) árelőzmények USD

A(z) Perps DAOUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Perps DAO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Perps DAO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Perps DAO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.19%
30 nap$ 0-63.12%
60 nap$ 0-86.99%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Perps DAO (PERPS)

PerpsDAO is a decentralized perpetuals trading platform operating on 12 blockchains, including Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, Ethereum, SEI, Morph, Sonic, Story, Abstract, BNB Smart Chain, and Solana. It allocates 93% of trading fees to buy back the $PERPS token, distributing these tokens to active traders as rewards, while the remainder supports the treasury. The platform offers incentives such as volume-based rewards, airdrops, leaderboard bonuses, fee discounts for high-volume and staked traders, and a referral program granting 20% of fees and trading points from referred users.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Perps DAO (PERPS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Perps DAO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Perps DAO (PERPS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Perps DAO (PERPS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Perps DAO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Perps DAO árelőrejelzését most!

Perps DAO (PERPS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Perps DAO (PERPS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PERPS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Perps DAO (PERPS)

Mennyit ér ma a(z) Perps DAO (PERPS)?
A(z) élő PERPS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PERPS ára a(z) USD esetében?
A(z) PERPS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Perps DAO piaci plafonja?
A(z) PERPS piaci plafonja $ 329.14K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PERPS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PERPS keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) PERPS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PERPS mindenkori legmagasabb ára 0.00577625 USD.
Mi volt a(z) PERPS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PERPS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PERPS kereskedési volumene?
A(z) PERPS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PERPS ára emelkedni fog idén?
A(z) PERPS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PERPS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:14:20 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

