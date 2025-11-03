Perps DAO (PERPS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00577625 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.27% Árváltozás (1D) -5.19% Árváltozás (7D) -19.08%

Perps DAO (PERPS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PERPS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PERPS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00577625, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PERPS változása a következő volt: -1.27% az elmúlt órában, -5.19% az elmúlt 24 órában, és -19.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Perps DAO (PERPS) piaci információk

Piaci érték $ 329.14K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 329.14K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Perps DAO jelenlegi piaci plafonja $ 329.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PERPS keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 329.14K.