Perpcoin (PERPCOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00265271$ 0.00265271 $ 0.00265271 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.79% Árváltozás (1D) +2.66% Árváltozás (7D) -17.33% Árváltozás (7D) -17.33%

Perpcoin (PERPCOIN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PERPCOIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PERPCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00265271, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PERPCOIN változása a következő volt: -1.79% az elmúlt órában, +2.66% az elmúlt 24 órában, és -17.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Perpcoin (PERPCOIN) piaci információk

Piaci érték $ 232.48K$ 232.48K $ 232.48K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 232.48K$ 232.48K $ 232.48K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Perpcoin jelenlegi piaci plafonja $ 232.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PERPCOIN keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 232.48K.