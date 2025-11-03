PepsiCo xStock (PEPX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 145.79 $ 145.79 $ 145.79 24h alacsony $ 146.51 $ 146.51 $ 146.51 24h magas 24h alacsony $ 145.79$ 145.79 $ 145.79 24h magas $ 146.51$ 146.51 $ 146.51 Minden idők csúcspontja $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 Legalacsonyabb ár $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 Árváltozás (1H) +0.03% Árváltozás (1D) +0.00% Árváltozás (7D) -3.29% Árváltozás (7D) -3.29%

PepsiCo xStock (PEPX) valós idejű ár: $146.07. Az elmúlt 24 órában, a(z)PEPX legalacsonyabb ára $ 145.79, legmagasabb ára pedig $ 146.51 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PEPX valaha volt legmagasabb ára $ 177.28, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 137.74 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PEPX változása a következő volt: +0.03% az elmúlt órában, +0.00% az elmúlt 24 órában, és -3.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PepsiCo xStock (PEPX) piaci információk

Piaci érték $ 185.57K$ 185.57K $ 185.57K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Forgalomban lévő készlet 1.27K 1.27K 1.27K Teljes tokenszám 24,118.33789782 24,118.33789782 24,118.33789782

A(z) PepsiCo xStock jelenlegi piaci plafonja $ 185.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PEPX keringésben lévő tokenszáma 1.27K, és a teljes tokenszám 24118.33789782. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.52M.