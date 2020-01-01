Pepper Meme (PEPPER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pepper Meme (PEPPER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pepper Meme (PEPPER) tokennel kapcsolatos információk $PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand. Hivatalos webhely: https://pepper.meme Vásárolj most PEPPER tokent!

Pepper Meme (PEPPER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pepper Meme (PEPPER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.34M $ 10.34M $ 10.34M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.34M $ 10.34M $ 10.34M Minden idők csúcspontja: $ 0.01275333 $ 0.01275333 $ 0.01275333 Minden idők mélypontja: $ 0.00051362 $ 0.00051362 $ 0.00051362 Jelenlegi ár: $ 0.01042836 $ 0.01042836 $ 0.01042836 További tudnivalók a(z) Pepper Meme (PEPPER) áráról

Pepper Meme (PEPPER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pepper Meme (PEPPER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEPPER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEPPER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEPPER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEPPER token élő árfolyamát!

PEPPER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEPPER kapcsán? PEPPER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEPPER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

