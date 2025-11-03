TőzsdeDEX+
A(z) élő PepeVerse ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PVRSE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PVRSE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PVRSE

PVRSE árinformációk

Mi a(z) PVRSE

PVRSE fehér könyv

PVRSE hivatalos webhely

PVRSE tokenomikai adatai

PVRSE árelőrejelzés

PepeVerse Logó

PepeVerse Ár (PVRSE)

Nem listázott

1 PVRSE-USD élő ár:

--
----
-4.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
PepeVerse (PVRSE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:58 (UTC+8)

PepeVerse (PVRSE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.47%

-3.86%

-15.30%

-15.30%

PepeVerse (PVRSE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PVRSE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PVRSE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PVRSE változása a következő volt: -2.47% az elmúlt órában, -3.86% az elmúlt 24 órában, és -15.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PepeVerse (PVRSE) piaci információk

$ 71.05K
$ 71.05K$ 71.05K

--
----

$ 71.05K
$ 71.05K$ 71.05K

999.76M
999.76M 999.76M

999,755,198.531688
999,755,198.531688 999,755,198.531688

A(z) PepeVerse jelenlegi piaci plafonja $ 71.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PVRSE keringésben lévő tokenszáma 999.76M, és a teljes tokenszám 999755198.531688. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 71.05K.

PepeVerse (PVRSE) árelőzmények USD

A(z) PepeVerseUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) PepeVerse USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) PepeVerse USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) PepeVerse USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.86%
30 nap$ 0-38.33%
60 nap$ 0-28.35%
90 nap$ 0--

Mi a(z) PepeVerse (PVRSE)

PepeVerse is a community-driven brand that blends NFTs, play-to-earn gaming, IRL drops such as rosin gummies and merch, and culture marketing into a single ecosystem. Launched in January 2025, the project was built to be unruggable, transparent, and long lasting. PepeVerse has active community channels, ongoing NFT initiatives, and partnerships that integrate directly into play-to-earn gaming. Real-world art collaborations, including murals, connect the digital brand to offline culture. Mint proceeds and ecosystem revenue are continually reinvested into growth initiatives that support $PVRSE awareness, liquidity, and long-term stability.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PepeVerse (PVRSE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

PepeVerse árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PepeVerse (PVRSE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PepeVerse (PVRSE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PepeVerse rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PepeVerse árelőrejelzését most!

PVRSE helyi valutákra

PepeVerse (PVRSE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PepeVerse (PVRSE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PVRSE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PepeVerse (PVRSE)

Mennyit ér ma a(z) PepeVerse (PVRSE)?
A(z) élő PVRSE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PVRSE ára a(z) USD esetében?
A(z) PVRSE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PepeVerse piaci plafonja?
A(z) PVRSE piaci plafonja $ 71.05K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PVRSE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PVRSE keringésben lévő tokenszáma 999.76M USD.
Mi volt a(z) PVRSE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PVRSE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) PVRSE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PVRSE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PVRSE kereskedési volumene?
A(z) PVRSE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PVRSE ára emelkedni fog idén?
A(z) PVRSE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PVRSE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:58 (UTC+8)

PepeVerse (PVRSE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

