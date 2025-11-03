PepeNode (PEPENODE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.21% Árváltozás (1D) -1.31% Árváltozás (7D) +28.15% Árváltozás (7D) +28.15%

PepeNode (PEPENODE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PEPENODE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PEPENODE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PEPENODE változása a következő volt: -2.21% az elmúlt órában, -1.31% az elmúlt 24 órában, és +28.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PepeNode (PEPENODE) piaci információk

Piaci érték $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Forgalomban lévő készlet 420.69B 420.69B 420.69B Teljes tokenszám 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) PepeNode jelenlegi piaci plafonja $ 2.19M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PEPENODE keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.19M.