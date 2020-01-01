PepeMusk (PEPEMUSK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PepeMusk (PEPEMUSK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PepeMusk (PEPEMUSK) tokennel kapcsolatos információk PepeMusk is one of the members of the Elon Musk family, promoting the spirit of Musk PepeMusk main responsibility. PEPEMUSK, the name itself is a tribute. It cleverly combines the classic meme Pepe on the Internet with the idol of the technology industry Elon Musk to create a brand image that is both familiar and novel. PEPEMUSK is not only a tribute to two iconic figures, but also a bold attempt at Internet culture and innovative spirit.

PepeMusk (PEPEMUSK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PepeMusk (PEPEMUSK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 217.93K $ 217.93K $ 217.93K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 217.93K $ 217.93K $ 217.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.00022802 $ 0.00022802 $ 0.00022802 Minden idők mélypontja: $ 0.00006947 $ 0.00006947 $ 0.00006947 Jelenlegi ár: $ 0.00021769 $ 0.00021769 $ 0.00021769 További tudnivalók a(z) PepeMusk (PEPEMUSK) áráról

PepeMusk (PEPEMUSK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PepeMusk (PEPEMUSK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEPEMUSK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEPEMUSK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEPEMUSK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEPEMUSK token élő árfolyamát!

PEPEMUSK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEPEMUSK kapcsán? PEPEMUSK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEPEMUSK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

