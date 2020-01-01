Pepek Philippe (PEPEK) tokenomikai adatai
Pepek Philippe (PEPEK) tokennel kapcsolatos információk
Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience.
Pepek Philippe (PEPEK) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pepek Philippe (PEPEK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Pepek Philippe (PEPEK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Pepek Philippe (PEPEK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEPEK tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező PEPEK token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) PEPEK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEPEK token élő árfolyamát!
PEPEK árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEPEK kapcsán? PEPEK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.