PEPECAT (PEPECAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00312429 $ 0.00312429 $ 0.00312429 24h alacsony $ 0.00334044 $ 0.00334044 $ 0.00334044 24h magas 24h alacsony $ 0.00312429$ 0.00312429 $ 0.00312429 24h magas $ 0.00334044$ 0.00334044 $ 0.00334044 Minden idők csúcspontja $ 0.01174348$ 0.01174348 $ 0.01174348 Legalacsonyabb ár $ 0.00002295$ 0.00002295 $ 0.00002295 Árváltozás (1H) -3.00% Árváltozás (1D) -3.96% Árváltozás (7D) -19.05% Árváltozás (7D) -19.05%

PEPECAT (PEPECAT) valós idejű ár: $0.0031353. Az elmúlt 24 órában, a(z)PEPECAT legalacsonyabb ára $ 0.00312429, legmagasabb ára pedig $ 0.00334044 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PEPECAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.01174348, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002295 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PEPECAT változása a következő volt: -3.00% az elmúlt órában, -3.96% az elmúlt 24 órában, és -19.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PEPECAT (PEPECAT) piaci információk

Piaci érték $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Forgalomban lévő készlet 989.74M 989.74M 989.74M Teljes tokenszám 989,738,781.498997 989,738,781.498997 989,738,781.498997

A(z) PEPECAT jelenlegi piaci plafonja $ 3.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PEPECAT keringésben lévő tokenszáma 989.74M, és a teljes tokenszám 989738781.498997. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.09M.