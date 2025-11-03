TőzsdeDEX+
A(z) élő PEPECAT ár ma 0.0031353 USD. Kövesd nyomon a(z) PEPECAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PEPECAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

$0.00313558
-3.90%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:43 (UTC+8)

PEPECAT (PEPECAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00312429
24h alacsony
$ 0.00334044
24h magas

$ 0.00312429
$ 0.00334044
$ 0.01174348
$ 0.00002295
-3.00%

-3.96%

-19.05%

-19.05%

PEPECAT (PEPECAT) valós idejű ár: $0.0031353. Az elmúlt 24 órában, a(z)PEPECAT legalacsonyabb ára $ 0.00312429, legmagasabb ára pedig $ 0.00334044 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PEPECAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.01174348, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002295 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PEPECAT változása a következő volt: -3.00% az elmúlt órában, -3.96% az elmúlt 24 órában, és -19.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PEPECAT (PEPECAT) piaci információk

$ 3.09M
--
$ 3.09M
989.74M
989,738,781.498997
A(z) PEPECAT jelenlegi piaci plafonja $ 3.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PEPECAT keringésben lévő tokenszáma 989.74M, és a teljes tokenszám 989738781.498997. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.09M.

PEPECAT (PEPECAT) árelőzmények USD

A(z) PEPECATUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000129490851865339.
A(z) PEPECAT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0010495109.
A(z) PEPECAT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0010197801.
A(z) PEPECAT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.002444303458709576.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000129490851865339-3.96%
30 nap$ -0.0010495109-33.47%
60 nap$ -0.0010197801-32.52%
90 nap$ -0.002444303458709576-43.80%

Mi a(z) PEPECAT (PEPECAT)

The memecoin that purrs in harmony for cat enthusiasts and admirers of the iconic Pepe! When the power of memes merges with a love for cats, it creates a unique memecoin that brings joy and laughter. This playful currency captures the spirit of fun and community, offering a delightful blend of feline charm and meme culture. It's more than just a coin—it's a celebration of cats, humor, and connection!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PEPECAT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PEPECAT (PEPECAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PEPECAT (PEPECAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PEPECAT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PEPECAT árelőrejelzését most!

PEPECAT (PEPECAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PEPECAT (PEPECAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PEPECAT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PEPECAT (PEPECAT)

Mennyit ér ma a(z) PEPECAT (PEPECAT)?
A(z) élő PEPECAT ár a(z) USD esetében 0.0031353 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PEPECAT ára a(z) USD esetében?
A(z) PEPECAT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0031353. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PEPECAT piaci plafonja?
A(z) PEPECAT piaci plafonja $ 3.09M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PEPECAT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PEPECAT keringésben lévő tokenszáma 989.74M USD.
Mi volt a(z) PEPECAT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PEPECAT mindenkori legmagasabb ára 0.01174348 USD.
Mi volt a(z) PEPECAT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PEPECAT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002295 USD.
Mekkora a(z) PEPECAT kereskedési volumene?
A(z) PEPECAT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PEPECAT ára emelkedni fog idén?
A(z) PEPECAT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PEPECAT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

