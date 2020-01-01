Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pepe the King Prawn (PRAWN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pepe the King Prawn (PRAWN) tokennel kapcsolatos információk PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin. Hivatalos webhely: https://x.com/PepeKing_Prawn Vásárolj most PRAWN tokent!

Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pepe the King Prawn (PRAWN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 121.65K $ 121.65K $ 121.65K Teljes tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 121.65K $ 121.65K $ 121.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.024724 $ 0.024724 $ 0.024724 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00012234 $ 0.00012234 $ 0.00012234 További tudnivalók a(z) Pepe the King Prawn (PRAWN) áráról

Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PRAWN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PRAWN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PRAWN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PRAWN token élő árfolyamát!

PRAWN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PRAWN kapcsán? PRAWN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PRAWN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

