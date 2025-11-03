Pepe Heimer (PEHEM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.03357127$ 0.03357127 $ 0.03357127 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Pepe Heimer (PEHEM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PEHEM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PEHEM valaha volt legmagasabb ára $ 0.03357127, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PEHEM változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pepe Heimer (PEHEM) piaci információk

Piaci érték $ 87.13K$ 87.13K $ 87.13K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 87.13K$ 87.13K $ 87.13K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Pepe Heimer jelenlegi piaci plafonja $ 87.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PEHEM keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 87.13K.