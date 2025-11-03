TőzsdeDEX+
A(z) élő Pepe Heimer ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PEHEM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PEHEM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Pepe Heimer ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PEHEM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PEHEM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PEHEM

PEHEM árinformációk

Mi a(z) PEHEM

PEHEM hivatalos webhely

PEHEM tokenomikai adatai

PEHEM árelőrejelzés

Pepe Heimer Ár (PEHEM)

Nem listázott

1 PEHEM-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Pepe Heimer (PEHEM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:36 (UTC+8)

Pepe Heimer (PEHEM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03357127
$ 0.03357127$ 0.03357127

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Pepe Heimer (PEHEM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PEHEM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PEHEM valaha volt legmagasabb ára $ 0.03357127, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PEHEM változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pepe Heimer (PEHEM) piaci információk

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

--
----

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Pepe Heimer jelenlegi piaci plafonja $ 87.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PEHEM keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 87.13K.

Pepe Heimer (PEHEM) árelőzmények USD

A(z) Pepe HeimerUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Pepe Heimer USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pepe Heimer USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pepe Heimer USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-8.64%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Pepe Heimer (PEHEM)

Pepe Heimer is an innovative Layer 2 blockchain solution designed to revolutionize the way memes interact with blockchain technology. Amid the challenges of slow transaction speeds, high gas fees, and network congestion that plague many existing blockchains, Pepe Heimer aims to provide a fast, scalable, and efficient platform. By harnessing the infectious nature of memes, the project seeks to create an engaging environment where users can seamlessly transact and interact. This unique approach not only enhances the user experience but also promotes the vibrant culture of memes, making blockchain technology more accessible and enjoyable for a wider audience.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Pepe Heimer (PEHEM) Erőforrás

Hivatalos webhely

Pepe Heimer árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pepe Heimer (PEHEM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pepe Heimer (PEHEM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pepe Heimer rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pepe Heimer árelőrejelzését most!

PEHEM helyi valutákra

Pepe Heimer (PEHEM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pepe Heimer (PEHEM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PEHEM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pepe Heimer (PEHEM)

Mennyit ér ma a(z) Pepe Heimer (PEHEM)?
A(z) élő PEHEM ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PEHEM ára a(z) USD esetében?
A(z) PEHEM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pepe Heimer piaci plafonja?
A(z) PEHEM piaci plafonja $ 87.13K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PEHEM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PEHEM keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) PEHEM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PEHEM mindenkori legmagasabb ára 0.03357127 USD.
Mi volt a(z) PEHEM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PEHEM mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PEHEM kereskedési volumene?
A(z) PEHEM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PEHEM ára emelkedni fog idén?
A(z) PEHEM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PEHEM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:36 (UTC+8)

Pepe Heimer (PEHEM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

